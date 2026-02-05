Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Rettungskräfte angegriffen, Unfallflucht und Unfall mit Verletztem

Heilbronn-Böckingen: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht Am Mittwochabend verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn-Böckingen. Zwischen 19 Uhr und 23:30 Uhr betrat der Täter das Mehrfamilienhaus in der Großgartacher Straße, begab sich ins Dachgeschoss und öffnete gewaltsam die Tür der dortigen Wohnung. Anschließend wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Mann greift Rettungskräfte an und bedroht Polizisten - Gewahrsam Am Mittwochabend wurde ein 32-Jähriger in der Heilbronner Innenstadt in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte gegen 18:30 Uhr am Flügelnussbaum eine sich im Einsatz befindende Rettungswagenbesatzung mit Steinen beworfen und nur wenig später eine Polizeistreife am Marktplatz bedroht. Der Mann wurde durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen.

A6/Erlenbach: Kühl-Lkw nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Kühl-Lkw auf der Autobahn 6 bei Erlenbach und flüchtete anschließend. Gegen 14 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Lkw die Autobahn in Richtung Nürnberg. Hierbei nutzte er die rechte der drei Spuren. Als ein weißer Kühl-Lkw den Lkw des 51-Jährigen überholte, wählte dieser vermutlich einen zu geringen Seitenabstand, weshalb sich die beiden Fahrzeuge berührten und am Lkw des 51-Jährigen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstand. Am Verursacherfahrzeug wurde eine Wandungsstrebe abgerissen und dadurch eine größere Menge Styropor auf der Fahrbahn verteilt. Nach dem Unfall setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Nürnberg fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

Talheim: Ein Verletzter bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden von über 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Mittwochmorgen bei Talheim. Gegen 5:30 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem Hyundai auf der Lauffener Straße in Richtung Bundesstraße 27 unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 44-Jähriger mit seinem VW die B27 von Lauffen kommend in Richtung Heilbronn. An der Einmündung der Lauffener Straße zur B27 bog der Hyundai-Fahrer nach rechts auf die Bundesstraße ein und übersah hierbei vermutlich den vorfahrtsberechtigten VW. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei der 44-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

