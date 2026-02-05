PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Motorradfahrer verletzt

Heilbronn (ots)

Igersheim: Mit Motorrad bei Glätte gestürzt

Ein 41-Jähriger erlitt am Mittwochmorgen leichte Verletzungen, als er mit seiner KTM in Igersheim stürzte. Der Mann war gegen 9 Uhr in der Ortsdurchfahrt Bowiesen in Richtung Oesfeld unterwegs und fiel bei vermutlich langsamer Fahrweise aufgrund der Glätte zu Boden. Der 41-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

