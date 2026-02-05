POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Motorradfahrer verletzt
Heilbronn (ots)
Igersheim: Mit Motorrad bei Glätte gestürzt
Ein 41-Jähriger erlitt am Mittwochmorgen leichte Verletzungen, als er mit seiner KTM in Igersheim stürzte. Der Mann war gegen 9 Uhr in der Ortsdurchfahrt Bowiesen in Richtung Oesfeld unterwegs und fiel bei vermutlich langsamer Fahrweise aufgrund der Glätte zu Boden. Der 41-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand kein Schaden.
