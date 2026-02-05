Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Glätteunfall

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Lkw rutscht in Leitplanke

Auf der Landesstraße 1045 (L1045) bei Sindringen (Forchtenberg) ereignete sich am Mittwoch gegen 00:45 Uhr ein glättebedingter Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Lkw zunächst die Landesstraße 1050 von Zweiflingen kommend und wollte anschließend nach rechts auf die L1045 abbiegen. Durch die erhebliche Eisglätte rutschte der Lkw jedoch geradeaus über die Fahrbahn und stieß mit der Fahrzeugfront gegen eine gegenüberliegende Leitplanke sowie ein Brückengeländer. Durch den Aufprall wurde der Lkw so stark beschädigt, dass dieser mittels Kran geborgen und später abgeschleppt werden musste. Die L1045 war für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließender Bergung für mehr als eine Stunde gesperrt. Nach Schätzungen der Polizei entstand am Lkw ein Schaden von circa 20.000 Euro. Die Schadenshöhe der Leitplanke, die auf einer Länge von circa 20 Metern beschädigt wurde, konnte bislang nicht näher beziffert werden.

