Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall mit verletzter Person, E-Scooter-Dieb auf frischer Tat geschnappt

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Bei Auffahrunfall verletzt Leichte Verletzungen trug eine Verkehrsteilnehmerin bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Lauda-Königshofen davon. Gegen 15:40 Uhr war die 56-Jährige mit ihrem Renault in der Hauptstraße unterwegs, als der vor ihr fahrende VW von dessen 47-jährigen Fahrer verkehrsbedingt zum Stillstand gebracht wurde. Dies nahm die Renault-Fahrerin vermutlich zu spät wahr, weshalb sie mit ihrem Pkw auf den VW auffuhr. Bei dem Unfall zog sich die 56-Jährige leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Beide blieben fahrbereit.

Bad Mergentheim: E-Scooter-Dieb auf frischer Tat geschnappt Am Dienstagabend wurde ein Dieb in Bad Mergentheim auf frischer Tat ertappt. Der 25-Jährige machte sich gegen 20:30 Uhr vor einem Fitnessstudio in der Straße "Beim Ölsteg" am Schloss eines abgestellten E-Scooters zu schaffen. Beim Eintreffen der durch einen Zeugen alarmierten Polizisten war das Schloss des Fahrzeugs bereits durchtrennt, der Täter aber nicht mehr vor Ort. Nach einem weiteren Zeugenhinweis konnte der Mann allerdings in der näheren Umgebung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt trug der 25-Jährige noch Einweghandschuhe und führte einen Bolzenschneider und Kabelbinder mit sich. Bei den anschließenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der vorläufig Festgenommene auch für weitere Taten verantwortlich sein könnte. Daher wurde über die Staatsanwaltschaft Mosbach ein Durchsuchungsbeschluss beantragt und dieser noch am gleichen Abend vollstreckt. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte große Mengen potentielles Diebesgut. Unter anderem Diagnosegeräte, Kirchenkreuze, einen weiteren E-Scooter und Warnbaken. Der Wert der aufgefundenen und sichergestellten Gegenstände liegt im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

