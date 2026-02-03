Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Unfallflucht und Bagger beschädigt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Gegen 10:10 Uhr parkte eine 36-Jährige ihren BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Neckargartacher Straße im hinteren Bereich, kurz vor der Tiefgarageneinfahrt. Als die Frau gegen 18:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sich einen Schaden am Heck des BMWs fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Bagger beschädigt - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende einen Bagger in Heilbronn. Das Fahrzeug war zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 15:10 Uhr, in der Albertistraße abgestellt. In diesem Zeitraum warfen der oder die Täter mehrere Steine gegen das Führerhaus wobei alle Scheiben zu Bruch gingen. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell