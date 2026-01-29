PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Schmuckschatullen aufgefunden, Herkunft unklar

Meckenheim (ots)

Wie bereits in der Pressemitteilung vom 27.01.2026 der Polizei Haßloch mitgeteilt, kam es am 26.01.2026 in der Meckenheimer Gartenstraße zu einem vollendeten Trickdiebstahl. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6204626

Im Rahmen der Ermittlungen am Tattag wurden in einem Mülleimer der Blütenstraße zwei Schmuckschatullen ohne Inhalt aufgefunden, welche nicht der bekannten Tat zuzuordnen sind. Es handelt sich um ein schwarzes (145x75x22mm) und ein rotes Kästchen (125x98x22mm). Gemäß Innenabdruck der Schutzkissen, könnte der Inhalt je eine Medaille gewesen sein, eine in Form eines Eisernen Kreuzes. Aufgrund dessen könnte es zu einem weiteren Trickdiebstahl in Meckenheim oder den umliegenden Gemeinden gekommen sein, welcher noch nicht festgestellt oder nicht zur Anzeige gebracht wurde. Zeugen, welche Hinweise zur Herkunft der Schatullen geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

