Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall und versuchter Automatenaufbruch

Heilbronn (ots)

Creglingen: Snackautomat aufgebrochen

Ein Unbekannter scheiterte Ende Januar beim Versuch einen Snackautomaten in Creglingen in der Poststraße aufzubrechen. Zwischen dem 25. und 30. Januar.2026 versuchte der Täter wohl den Wechselgeldspeicher des Automaten mit Gewalt zu entwenden, konnte diesen jedoch nicht erreichen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Tauberbischofsheim: Pkw übersehen - hoher Sachschaden und leichte Verletzungen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen bei Tauberbischofsheim kollidierte ein Renault mit einem Opel. Der 61 Jahre alte Fahrer des Renault Trafic war gegen 9.30 Uhr auf der Kreisstraße 2816 in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Am Einmündungsbereich zur Landesstraße 504 wollte er nach links Richtung Külsheim abbiegen. Er achtete die Vorfahrt eines von links kommenden Pkws, übersah dabei aber vermutlich eine dahinterfahrende 62-Jährige mit ihrem Opel Mokka und bog nach links ab. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch die Opel-Lenkerin leichte Verletzungen erlitt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro.

