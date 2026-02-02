Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Trunkenheitsfahrten, Unfall, Diebstahl, Widerstand, Betrug durch Falsche Polizeibeamte

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Weinsberg: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Am Freitag brach eine bisher unbekannte Person in eine Wohnung in Weinsberg ein. Der Täter gelangte, im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr, durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür ins Innere einer Erdgeschosswohnung in der Karl-Weller-Straße. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und durchwühlten Schränke und Schubladen. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Rund 400 Meter weiter kam es zu einem zweiten Einbruch in Weinsberg. Der oder die Täter öffneten, zwischen 14:30 Uhr und 20 Uhr, gewaltsam die Terrassentür einer Wohnung in der Friedrich-von-Heyd-Straße. Es wurden nahezu alle Räume betreten und durchsucht. Auch bei dieser Tat wurde Bargeld entwendet. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht wird im Zuge der Ermittlungen geprüft. Wer hat in den genannten Zeiträumen in der Karl-Weller-Straße oder der Friedrich-von-Heyd-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Leingarten: Betrunken auf Supermarkt-Parkplatz gefahren

Mit über 2,3 Promille fuhr ein 66-Jähriger am Samstagabend auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Leingartener Dieselstraße. Der Mann lenkte seinen VW gegen 19:30 Uhr über den Parkplatz des Supermarktes auf die Gutenbergstraße, wo er seinen Wagen verließ und beabsichtigte Alkohol im Markt zu kaufen. Dies wurde ihm verwehrt. Der 66-Jährige musste die Streife zwecks Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Heilbronn-Böckingen: Diebstahl aus Lagerhalle - Zeugenaufruf

Unbekannte gelangten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unberechtigt in ein Lagerhaus im Bruhweg in Heilbronn-Böckingen. Zwischen Donnerstag 18 Uhr und Freitag 10 Uhr entwendeten der oder die Täter aus einem Pflanzenschutzmittellager zwei GPS-Positionsempfänger. Deren Neupreis beträgt rund 11.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern oder der Tatbegehung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Körperverletzung, Unterschlagung und Widerstand führen zu Gewahrsam

Am Samstagabend, gegen 21:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Urbanstraße in Heilbronn zu einem Vorfall, der mit einer Ingewahrsamnahme endete. Ein 30-Jähriger, der den Discounter verlassen hatte, wurde von einem jungen Mann nach der Uhrzeit gefragt. Im Gespräch täuschte dieser zunächst ein Interesse an der Uhr des 30-Jährigen vor. In der Folge überließ der 30-Jährige dem Mann seine Uhr zumindest kurzzeitig freiwillig. Kurz darauf jedoch offenbarte der Tatverdächtige, dass er die Uhr stehlen will. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Parkplatz, in deren Verlauf der Verdächtige die Flucht ergriff. Im Rahmen der Fahndung konnte der 24-jährige Flüchtige von einer Streife an der Bushaltestelle in der Cäcilienstraße, Höhe Steinstraße, angetroffen und festgenommen werden. Der Verdächtige leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand gegen die Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Der 24-Jährige musste eine Blutentnahme abgeben und sieht sich nun mit mehreren Anzeigen konfrontiert, darunter Körperverletzung, Unterschlagung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem besteht der Verdacht, dass er zuvor auch im Discounter in der Urbanstraße Waren entwendet hatte. Im Zuge der mehrfachen Widerstandshandlungen verletzte sich der 24-Jährige leicht. Die Ermittlungen dauern an.

Heilbronn-Böckingen: Betrunken am Steuer

In der Nacht auf Samstag fuhr eine 33-Jährige stark alkoholisiert mit ihrem Pkw in Heilbronn-Böckingen auf der Neuen Straße. Sie fuhr kurz nach 4 Uhr von der Viehweide kommend in Richtung Einmündungsbereich zur Neckartalstraße. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle zeigten sich Anzeichen für eine Alkoholisierung der Frau. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille, weshalb die Fahrerin des Skoda die Beamten zwecks einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Möckmühl/K2132: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Ein 52-Jähriger befuhr am späten Samstagabend, gegen 22:45 Uhr, die Kreisstraße 2132 (K2132) vom Wohngebiet Brandhölzle kommend in Richtung Möckmühler Ortsmitte. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz und kam von der Fahrbahn ab. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Fahrer musste die Beamten folglich zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Pkw konnte aus dem Graben gezogen werden. Es entstand Sachschaden von schätzungsweise 2.500 Euro. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

L1100/Heilbronn: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und 18.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalles am Samstagabend in Heilbronn. Eine Mercedes-Benz-Fahrerin befuhr gegen 20 Uhr die Landesstraße 1100 (L1100 / Neckartalstraße) von Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Bad Wimpfen. Auf Höhe der Einmündung zur Wimpfener Straße musste sie aufgrund der dortigen Ampel vollständig abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 67-jähriger Pkw-Fahrer (ebenfalls ein Mercedes-Benz) bemerkte den Bremsvorgang der vorausfahrenden 30-Jährigen offenbar zu spät und fuhr ihr auf. Beide Pkw-Fahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Siegelsbach: Betrüger erbeuten Bargeld und Schmuck

Unlängst wurde eine Seniorin aus Siegelsbach Opfer eines Betrugs von falschen Polizeibeamten, bei dem sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro verlor. Die Seniorin erhielt am Nachmittag des 22. Januar mehrere Anrufe von einer männlichen Person, die ihr mitteilte, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und sich nun in Polizeigewahrsam befinde. Der Anrufer forderte eine Kaution in Höhe von 65.000 Euro für die Freilassung der Tochter. Der Täter übte starken psychischen Druck auf die Frau aus. Im weiteren Verlauf des Telefonats wurde das Gespräch an eine weibliche Mittäterin übergeben, die sich weinerlich als die Tochter der Geschädigten ausgab und darum bat, den Forderungen Folge zu leisten. Nachdem der Anrufer das Telefon erneut übernahm, akzeptierte er schließlich eine geringere Summe Bargeld sowie Schmuck als Kaution. Er kündigte an, dass ein Abholer die Wertsachen entgegennehmen würde. Die Seniorin übergab dem Abholer, einem jungen Mann, die Wertsachen und den Schmuck. Der Abholer, ein junger, schlanker Mann (circa 25-30 Jahre alt, circa 175-180 cm groß), erschien gegen 17:15 Uhr, bei einbrechender Dunkelheit, in der Bahnhofstraße. Er trug eine Basecap mit Logo, hatte einen gepflegten Oberlippen- und Kinnbart und dunkle, kurze Haare. Nach der Übergabe entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Heilbronn bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

