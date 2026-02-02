Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Exhibitionist, Trunkenheitsfahrten, Widerstand gegen Polizeibeamte und Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Öhringen: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Öhringen festgestellt, dass der 39-jährige Fahrer eines E-Scooters unter Einwirkung berauschender Mittel stand. Der Mann war am Freitagabend in der Schubartstraße unterwegs. Der freiwillig durchgeführte Urintest verlief anschließend positiv auf Cannabis, weshalb ihn nun eine entsprechende Anzeige erwartet.

Öhringen: Mann randaliert in Casino und leistet Widerstand gegen Polizisten Am späten Samstagabend leistete ein Mann in Öhringen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Gegen 23:55 Uhr wurde die Polizei zu einer randalierenden Person in einem Spielcasino in der Schillerstraße gerufen. Dort traf die Streifenwagenbesatzung bereits zum zweiten Mal an diesem Abend auf einen 57-Jährigen. Der Mann war aufgebracht und ließ sich auch durch die Polizeibeamten nicht beruhigen. Auch ihnen gegenüber verhielt er sich aggressiv. Als der Mann bedrohlich auf die Beamten zulief, sollte dieser schließlich in Gewahrsam genommen werden. Bei der Festnahme wehrte er sich massiv. Während den Widerstandshandlungen wurde die Tankabdeckung des Streifenwagens abgerissen und die Beifahrertür beschädigt. Der 57-jährige verbrachte auf Grund seines psychisch auffälligen Zustands die Nacht in einer Zelle beim Polizeirevier Öhringen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Öhringen: Mehrere Alkoholverstöße bei Kontrollen Die Polizei Öhringen stellte bei Verkehrskontrollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Verstöße durch alkoholisierte Fahrzeugführer fest. Am Sonntag gegen 04:00 Uhr fiel ein 19-jähriger Autofahrer in der Öhringer Hungerfeldstraße durch seine auffällige Fahrweise auf und wurde durch eine Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem jungen Mann zudem Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab 1,2 Promille, weshalb er anschließend die Beamten zur Blutentnahme in das örtliche Krankenhaus begleiten musste. Seinen Führerschein durfte der Mann vorerst behalten, muss aber mit einer entsprechenden Strafanzeige und späteren führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Weiterfahrt wurde ihm mit Abschluss der Maßnahmen untersagt. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen in der Untersteinbacher Straße in Öhringen, führte die Streife bei einem 22-jähringen E-Scooterfahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab mehr als 1 Promille. Der junge Mann musste anschließend die Beamten zur Blutentnahme in das nahegelegene Krankenhaus begleiten und muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Ebenfalls in der Untersteinbacher Straße in Öhringen wurde ein weiterer E-Scooterfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei dem 21-jährigen Fahrer stellten die Beamten im Zuge der Verkehrskontrolle Anzeichen für eine Alkoholisierung fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als 1,1 Promille. Auch dieser junge Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in das örtliche Krankenhaus begleiten und kann nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Künzelsau: Exhibitionist belästigt Passantinnen - Zeugen gesucht Am Samstag gegen 18:10 Uhr bemerkten zwei Frauen in der Künzelsauer Stettenstraße, dass hinter ihnen ein bislang unbekannter Mann an seinem entblößten Glied manipulierte. Als diese ihn ansprachen und aufforderten wegzugehen, setzte der unbekannte Täter seine Handlungen fort. Erst als die Frauen den Notruf wählten und der Mann dies bemerkte, wechselte er die Straßenseite. Auf Höhe einer dortigen Baustofffirma vollendete der unbekannte Täter seine Handlung an seinem Glied und entfernte sich fußläufig über einen Hinterhof in Richtung Komburgstraße. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, 25-30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß mit korpulenter Figur. Er trug einen dunklen Vollbart sowie dunkle kurze Haare. Der Mann war mit einem schwarzen Hoodie, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Sneaker bekleidet. Weiterhin trug er weiße Kabelkopfhörer mit sich und sprach in tiefer Stimme. Zeugen, die an dem Abend eine verdächtige Person im Bereich der Stettenstraße und Komburgstraße gesehen haben oder Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Defektes Bremslicht und Drogen am Steuer Während ihrer Streifenfahrt stellte eine Streife am Samstagabend gegen 21:50 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Künzelsau kommend in Richtung Belsenberg einen Audi fest, bei welchem das rechte Bremslicht defekt war. Zudem warf der 29-jährige Fahrer eine Zigarette aus dem Fenster. Im Zuge der darauffolgenden Verkehrskontrolle konnten bei dem jungen Mann Anzeichen für eine drogenbedingte Beeinflussung festgestellt werden. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Urintest verlief positiv auf Cannabis, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Zudem muss er nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen und sein Fahrzeug von technischen Mängeln befreien.

Künzelsau: Poller beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr stellte eine Streife in der Künzelsauer Emil-Nolde-Straße auf Höhe der Hausnummer 9 einen umgefahrenen und beschädigten Poller fest. Dieser wurde vermutlich beim Rangieren durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer umgefahren. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

