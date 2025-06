POL-HB: Nr.: 0404 --Polizei warnt vor Schockanrufen

Polizei Bremen

Nr.: 0404 --Polizei warnt vor Schockanrufen--

Bremen

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord Zeit: 24.06.2025, 16:50 Uhr, 18 Uhr

Kriminelle gaben sich am Dienstag am Telefon als vermeintliche Polizisten aus und erbeuteten bei einer 88 Jahre alten Frau aus der Vahr Bargeld. Die Polizei warnt vor der Masche und gibt Präventionstipps.

Eine 88 Jahre alte Frau erhielt am Dienstagnachmittag gegen 16:50 Uhr einen Schockanruf eines Betrügers. Als Druckmittel am Telefon diente der Vorwand, dass ihre Tochter einen tragischen Verkehrsunfall verursacht hätte und zwei Personen verstorben seien und nun eine hohe Kaution fällig wäre. Der Anrufer gab sich als Herr Braun aus und berichtete, dass ihre Tochter mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus liege. Als die Seniorin das Geld holte, erschien ihre Tochter und sagte ihr, dass es keinen Unfall gab. Kurze Zeit später erhielt die 88-Jährige einen weiteren Anruf einer vermeintlichen Polizistin, die ihr erklärte, dass es sich bei dem ersten Anruf um eine Betrugsmasche handle und die Täter nur durch eine vermeintlich fingierte Geldübergabe festgenommen werden können. Die beiden Frauen wurden mit der frei erfundenen Geschichte so sehr unter Druck gesetzt, dass die Tochter wenig später in der Heinrich-Schulz-Straße Bargeld an einen scheinbaren Mann von der Kriminalpolizei aushändigte.

Die Polizei warnt vor dem Betrug und gibt Tipps, um sich davor zu schützen: Bei Unsicherheit wählen Sie die 110. Lassen Sie sich am Telefon auf keinen Fall unter Druck setzen oder zu kurzfristigen Entscheidungen verleiten, egal wie plausibel eine Situation zunächst dargestellt wird. Legen Sie am besten auf. Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder rufen Sie Angehörige unter der Ihnen bekannten Nummer an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Wichtig: Die Freilassung nach einem Unfall ist nie von einer Geldzahlung abhängig!

