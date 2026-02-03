Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht, Sachbeschädigung und Diebstahl, Verkehrsunfall, Brand

Höpfingen: Nach Kollision mit Hauswand abgehauen - Zeugen gesucht

Schätzungsweise 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag in Höpfingen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zwischen 7 Uhr und 12:30 Uhr fuhr der Verursacher sein Fahrzeug rückwärts aus der Frankengasse in die Meistergasse. Hierbei kollidierte er mit einer Hauswand. Teile des Rücklichts konnten an der Unfallstelle aufgefunden werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem Fahrzeugführer oder dem Verursacher-Fahrzeug machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Osterburken: Unbekannte beschädigen Motorroller - Wer hat etwas gesehen?

Ein auf einem Parkplatz in Osterburken abgestellter Motorroller wurde durch Unbekannte beschädigt und fortbewegt. Zudem wurden Gegenstände aus dem Helmfach entwendet. Am Montag, 22. Dezember 2025 wurde der Motorroller der Marke "Kimko" von dessen Besitzer auf dem Park and Ride Parkplatz in der Bofsheimer Straße abgestellt. Am 29. Januar wurde er dann im Bereich des Parkplatzes am Sportplatz, zwischen den dortigen Altkleidercontainern und dem Altglas-Container, aufgefunden. Das Helmfach wurde wohl gewaltsam geöffnet undein weißer Motorradhelm, Handschuhe sowie Werkzeug entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können oder Hinweise darauf haben, seit wann der Roller nicht mehr auf dem P+R-Parkplatz in der Bofsheimer Straße stand, beziehungsweise seit wann dieser im Bereich des Sportplatzes abgestellt war. Weiter werden Zeugen gesucht, die gesehen haben, wann an dem Fahrzeug hantiert wurde. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770.

Mosbach: Ein Verletzter bei Unfall

Rund 30.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend in Mosbach. Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 19:30 Uhr die Odenwaldstraße von Obrigheim kommend in Fahrtrichtung Neckarburken. An der Einmündung zur Kistnerstraße beabsichtigte er nach rechts in diese einzubiegen. Mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Mercedes-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem VW eines 35-Jährigen, welcher die Kistnerstraße befuhr und sich auf dem Linksabbiegerstreifen einordnen wollte. Der VW-Fahrer verletzte sich durch den Unfall leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mosbach: Brand in Wohnung

Ein brennendes Handtuch löste am Sonntagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz in Mosbach aus. Ein Nachbar meldete gegen 14:10 Uhr, dass der Rauchmelder einer Wohnung in der Elzstraße seit geraumer Zeit aktiv sei. Zudem würde es verbrannt riechen. Die Wohnungstür wurde durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet. In der Küche konnte ein brennendes Handtuch auf dem Herd festgestellt werden, welcher vor dem Verlassen der Wohnung offensichtlich nicht abgeschaltet wurde. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Mosbach war mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort.

