Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrswidriges Verhalten - Geschädigter gesucht

Saalfeld/Saale - Pößneck (ots)

Am 24.01.2026 gegen 21:45 Uhr beobachtete eine 41-jährige Verkehrsteilnehmerin auf der B281 zwischen Saalfeld/Saale und Pößneck den 20-jährigen Fahrer eines dunklen Mazda, wie dieser mehrfach die Mittellinie überschritt, grundlos über längere Zeit links oder rechts den Blinker betätigte und schließlich zwischen Krölpa und Pößneck auf ein vorausfahrendes Kfz besonders dicht auffuhr. Die alarmierten Polizeivollzugsbeamten konnten den Fahrer des Mazda in der Ortslage Pößneck einer Verkehrsontrolle unterziehen. Der 20-jährige Fahrer stand nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. Jedoch fuhr dieser absichtlich so verkehrswidrig und -gefährdend, möglicherweise um den drei Insassen*innen zu imponieren. Aus diesem Grund wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen den Fahrer des Mazda eröffnet. Geschädigte, insbesondere der Führer des Kfz, welcher sich sichtbar vom oben genannten dichten Auffahren zw. Krölpa und Pößneck gestört fühlte, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell