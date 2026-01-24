PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Rudolstadt (ots)

Am Samstag kam es 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine 63-jährige Passatfahrerin war auf der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt aus Richtung Saalfeld kommend unterwegs und wollte nach links Richtung SaaleMaxx abbiegen. Da die Ampel rot zeigte, hielt sie an. Nach ihren Angaben und den Angaben ihrer Beifahrerin schaltete die Ampel auf grün, deshalb fuhr man los. Im Gegenverkehr befand sich ein 81-jähriger Opelfahrer, der weiter geraudeaus Richtung Saalfeld fahren wollte. Er gab an, bei grün gefahren zu sein. Bisher konnte nicht geklärt werden, welche Angaben stimmen, deshalb werden Zeugen gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0020545 bei der Polizei Saalfeld, Telefon 03671 560, zu melden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Verletzten wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 24.01.2026 – 15:24

    LPI-SLF: Stark alkoholisierter Fahrzeugführer

    Schleiz (ots) - Am Samstag, den 24.01.2026 gegen 14:55 Uhr wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla ein 46-jähriger Fiat-Fahrer in Oberböhmsdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung im Krankenhaus durchgeführt. ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 15:10

    LPI-SLF: Verdächtige Person

    Bad Lobenstein (ots) - Am Samstag, den 24.01. gegen 11:45 Uhr meldete eine Bürgerin aus Bad Lobenstein eine verdächtige Person im Bereich Heinrich-Scherer-Platz. Die männliche Person hatte einen Ausweis mit grünem Firmenlogo bei sich und stellte sich ohne Namen im Auftrag eines Stromversorgers vor. Als der Mann von der Mitteilerin auf ein dubioses Haustürgeschäft angesprochen wurde, verließ der Mann fluchtartig das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Die Person wird ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 14:43

    LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Pößneck (ots) - Am Samstag, den 24.01.26 gegen 12:13 Uhr wurde in Pößneck ein 52-jähriger VW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Den Fahrzeugführer erwarten ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
