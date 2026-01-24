Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Rudolstadt (ots)

Am Samstag kam es 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine 63-jährige Passatfahrerin war auf der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt aus Richtung Saalfeld kommend unterwegs und wollte nach links Richtung SaaleMaxx abbiegen. Da die Ampel rot zeigte, hielt sie an. Nach ihren Angaben und den Angaben ihrer Beifahrerin schaltete die Ampel auf grün, deshalb fuhr man los. Im Gegenverkehr befand sich ein 81-jähriger Opelfahrer, der weiter geraudeaus Richtung Saalfeld fahren wollte. Er gab an, bei grün gefahren zu sein. Bisher konnte nicht geklärt werden, welche Angaben stimmen, deshalb werden Zeugen gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0020545 bei der Polizei Saalfeld, Telefon 03671 560, zu melden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Verletzten wurden in ein Krankenhaus verbracht.

