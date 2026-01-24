Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss
Pößneck (ots)
Am Samstag, den 24.01.26 gegen 12:13 Uhr wurde in Pößneck ein 52-jähriger VW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Den Fahrzeugführer erwarten ein Bußgeld und ein Fahrverbot.
