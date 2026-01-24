Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Steinach (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026 gegen 11:30 Uhr kam es am Bahnhof in Steinach (Landkreis Sonneberg) zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Kindern bzw. Jugendlichen.

Hierbei schlug ein Jugendlicher/Junge einem Mädchen mit der Faust ins Gesicht. Der unbekannte hat sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt.

Gibt es Zeugen des Vorfalls oder kennt jemand den Täter? Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Aktenzeichen: ST/0020130/2026

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell