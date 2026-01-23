Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitfahndung nach Trickbetrug

Ranis/ Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Nach einem Trickbetrug am 08.12.2025, durch welchen der Geschädigten ein Vermögensschaden von rund 30.000 Euro entstand, wird mit einem Phantombild nach dem Täter gesucht. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zur Identität des Abgebildeten.

Bereits am 09.12.2025 wurde durch die Pressestelle der LPI Saalfeld ein Zeugenaufruf gestartet, der bis zum heutigen Tag nicht zur Bekanntmachung des Täters führte.

Folgendes hatte sich zugetragen (Auszug aus der Pressemeldung vom 09.12.2025):

Ranis: Trickbetrug: 30.000 Euro Vermögensschaden

Am Montagmittag, dem 08.12.2025, kam es in Ranis zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 84-jährigen Bewohnerin. Unbekannte Täter hatten die Seniorin telefonisch kontaktiert und ihr glaubhaft einen schweren Unfall ihrer Nachbarin vorgespiegelt. Unter dem Eindruck der geschilderten Notlage und nach mehreren länger andauernden Telefonaten übergab die Geschädigte gegen 14:00 Uhr einem unbekannten Mann 30.000 Euro Bargeld. Erst später erkannte sie den Betrug und informierte die Polizei. Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 Jahre alt, ausländischer Dialekt, helle kurze Haare, helle Bekleidung, dunkler Rucksack.

Seitens der Kriminalpolizeiinspektion wird aufgrund des Verdachts des Gewerbsmäßigen besonders schweren Fall des Betrugs gem. § 263 StGB ermittelt.

Hinweise zur Identität des Gesuchten nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die KPI Saalfeld (Telefon: 03672- 417 1464), unter Nennung der Vorgangsnummer 0318994/2025 entgegen.

