PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitfahndung nach Trickbetrug

LPI-SLF: Öffentlichkeitfahndung nach Trickbetrug
  • Bild-Infos
  • Download

Ranis/ Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Nach einem Trickbetrug am 08.12.2025, durch welchen der Geschädigten ein Vermögensschaden von rund 30.000 Euro entstand, wird mit einem Phantombild nach dem Täter gesucht. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zur Identität des Abgebildeten.

Bereits am 09.12.2025 wurde durch die Pressestelle der LPI Saalfeld ein Zeugenaufruf gestartet, der bis zum heutigen Tag nicht zur Bekanntmachung des Täters führte.

Folgendes hatte sich zugetragen (Auszug aus der Pressemeldung vom 09.12.2025):

Ranis: Trickbetrug: 30.000 Euro Vermögensschaden

Am Montagmittag, dem 08.12.2025, kam es in Ranis zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 84-jährigen Bewohnerin. Unbekannte Täter hatten die Seniorin telefonisch kontaktiert und ihr glaubhaft einen schweren Unfall ihrer Nachbarin vorgespiegelt. Unter dem Eindruck der geschilderten Notlage und nach mehreren länger andauernden Telefonaten übergab die Geschädigte gegen 14:00 Uhr einem unbekannten Mann 30.000 Euro Bargeld. Erst später erkannte sie den Betrug und informierte die Polizei. Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 Jahre alt, ausländischer Dialekt, helle kurze Haare, helle Bekleidung, dunkler Rucksack.

Seitens der Kriminalpolizeiinspektion wird aufgrund des Verdachts des Gewerbsmäßigen besonders schweren Fall des Betrugs gem. § 263 StGB ermittelt.

Hinweise zur Identität des Gesuchten nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die KPI Saalfeld (Telefon: 03672- 417 1464), unter Nennung der Vorgangsnummer 0318994/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 11:25

    LPI-SLF: Unfall mit Leichtverletztem

    Neuhaus am Rennweg (ots) - Heute Morgen, kurz vor 7.00 Uhr, kam es in Neuhaus am Rennweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem VW die Schwarzburger Straße aus Richtung Lichte kommend in Richtung Ortsmitte von Neuhaus am Rennweg. Dabei kollidierte der junge Fahrer mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Der 19-Jährige zog sich leichte ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:23

    LPI-SLF: Glätteunfall - zwei Personen leichtverletzt

    Sonneberg (ots) - Am Donnerstagmorgen wurde eine Verkehrsteilnehmerin durch einen Unfall im Bereich Sonneberg leichtverletzt. Die 68-Jährige fuhr mit ihrem Renault die Bundesstraße 89 von Mengersgereuth-Hämmern kommend in Richtung Sonneberg entlang. Aufgrund von Straßenglätte kam die Frau in einer Kurve von der Straße ab, schleuderte gegen die Leitplanke und kam auf der Gegenfahrbahn dann zum Stillstand. Sowohl die ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 09:32

    LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - eine Person leicht verletzt

    Rudolstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 22.01.2026, gegen 17.15 Uhr kam es in der Sigismundstraße in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Eine 51-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Vermutlich übersah die Frau beim Wenden einen weiteren Pkw und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren