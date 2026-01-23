PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - eine Person leicht verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 22.01.2026, gegen 17.15 Uhr kam es in der Sigismundstraße in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Eine 51-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Vermutlich übersah die Frau beim Wenden einen weiteren Pkw und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 09:31

    LPI-SLF: Pkw kollidiert mit Bus - eine Person leicht verletzt

    Rudolstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 22.01.2026, gegen 13.00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer die Breitscheidstraße in Rudolstadt. Er war aus Richtung Friedhofstraße in Richtung Zeigerheimer Straße unterwegs. Auf Höhe der Kreismusikschule kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Bus. Nach ersten Erkenntnissen musste der Fahrer auf die linke Fahrbahnseite ausweichen, um ein parkendes Auto zu umfahren. ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:35

    LPI-SLF: Verkehrsdelikte

    Pößneck/ Neustadt an der Orla (ots) - Kurz nach 16 Uhr wurde gestern ein 39-Jähriger einer Verkehrskontrolle in der Pößnecker Bahnhofstraße unterzogen. Aufgrund verschiedener Auffälligkeiten wurde ein Drogentest durchgeführt, der Hinweise auf eine Betäubungsmittelnutzung erbrachte. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Weiterhin wurde kurz vor 23 Uhr ein 22-Jähriger in Neustadt an der Orla kontrolliert. Auch bei ihm ergab ein ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:34

    LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgängerin

    Pößneck (ots) - Am Mittwochmorgen wurde eine junge Frau in Pößneck durch einen Unfall leichtverletzt. Die 22-Jährige war auf dem Fußgängerüberweg in der Neustädter Straße unterwegs. Beim Überqueren wurde sie von einem 72-Jährigen mit seinem PKW erfasst, sodass sie zu Boden stürzte. Aufgrund einer verhältnismäßig geringen Geschwindigkeit endete der Unfall glücklicherweise glimpflich, dennoch wurde die Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren