Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - eine Person leicht verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 22.01.2026, gegen 17.15 Uhr kam es in der Sigismundstraße in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Eine 51-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Vermutlich übersah die Frau beim Wenden einen weiteren Pkw und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell