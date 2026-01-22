Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsdelikte

Pößneck/ Neustadt an der Orla (ots)

Kurz nach 16 Uhr wurde gestern ein 39-Jähriger einer Verkehrskontrolle in der Pößnecker Bahnhofstraße unterzogen. Aufgrund verschiedener Auffälligkeiten wurde ein Drogentest durchgeführt, der Hinweise auf eine Betäubungsmittelnutzung erbrachte. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Weiterhin wurde kurz vor 23 Uhr ein 22-Jähriger in Neustadt an der Orla kontrolliert. Auch bei ihm ergab ein Drogentest Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung, sodass auch in diesem Fall eine Blutprobe entnommen sowie ein Verfahren eingeleitet wurde.

