Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrollen nach Bürgerhinweisen
Steinach (ots)
Nach Hinweisen von Anwohnern auf mögliche Geschwindigkeitsverstöße führte die Polizei am Mittwoch, dem 21.01.2026, in der Zeit von 14:00 bis 18:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Hämmerer Straße in Steinach durch.
In der 30-km/h-Zone wurden insgesamt 122 Fahrzeuge gemessen. Davon überschritten 30 Fahrzuege die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 59 km/h.
