Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrollen nach Bürgerhinweisen

Steinach (ots)

Nach Hinweisen von Anwohnern auf mögliche Geschwindigkeitsverstöße führte die Polizei am Mittwoch, dem 21.01.2026, in der Zeit von 14:00 bis 18:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Hämmerer Straße in Steinach durch.

In der 30-km/h-Zone wurden insgesamt 122 Fahrzeuge gemessen. Davon überschritten 30 Fahrzuege die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 59 km/h.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

