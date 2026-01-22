Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen ohne Versicherungsschutz

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 21.01.2026, wurde gegen 16:00 Uhr in der Jenaischen Straße in Rudolstadt ein Pkw mit polnischen Kennzeichen festgestellt. Die anschließende Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug in Polen nicht mehr zugelassen war und somit kein gültiger Versicherungsschutz bestand.

Zur Unterbindung einer Weiterfahrt wurden die Kennzeichen sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell