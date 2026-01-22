Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgängerin
Pößneck (ots)
Am Mittwochmorgen wurde eine junge Frau in Pößneck durch einen Unfall leichtverletzt. Die 22-Jährige war auf dem Fußgängerüberweg in der Neustädter Straße unterwegs. Beim Überqueren wurde sie von einem 72-Jährigen mit seinem PKW erfasst, sodass sie zu Boden stürzte. Aufgrund einer verhältnismäßig geringen Geschwindigkeit endete der Unfall glücklicherweise glimpflich, dennoch wurde die Frau mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
