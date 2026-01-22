PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgängerin

Pößneck (ots)

Am Mittwochmorgen wurde eine junge Frau in Pößneck durch einen Unfall leichtverletzt. Die 22-Jährige war auf dem Fußgängerüberweg in der Neustädter Straße unterwegs. Beim Überqueren wurde sie von einem 72-Jährigen mit seinem PKW erfasst, sodass sie zu Boden stürzte. Aufgrund einer verhältnismäßig geringen Geschwindigkeit endete der Unfall glücklicherweise glimpflich, dennoch wurde die Frau mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 09:28

    LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrollen nach Bürgerhinweisen

    Steinach (ots) - Nach Hinweisen von Anwohnern auf mögliche Geschwindigkeitsverstöße führte die Polizei am Mittwoch, dem 21.01.2026, in der Zeit von 14:00 bis 18:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Hämmerer Straße in Steinach durch. In der 30-km/h-Zone wurden insgesamt 122 Fahrzeuge gemessen. Davon überschritten 30 Fahrzuege die zulässige ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:08

    LPI-SLF: Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen ohne Versicherungsschutz

    Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch, dem 21.01.2026, wurde gegen 16:00 Uhr in der Jenaischen Straße in Rudolstadt ein Pkw mit polnischen Kennzeichen festgestellt. Die anschließende Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug in Polen nicht mehr zugelassen war und somit kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Zur Unterbindung einer Weiterfahrt wurden die Kennzeichen ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:04

    LPI-SLF: Pkw rollt gegen Fußgänger

    Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch, dem 21.01.2026, kam es gegen 11:00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein abgestellter Pkw hatte sich selbstständig in Bewegung gesetzt, da er vom 85-jährigen Fahrzeughalter nach dem Aussteigen, vermutlich, nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert worden war. Das Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren