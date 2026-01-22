LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgängerin

Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch, dem 21.01.2026, kam es gegen 11:00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein abgestellter Pkw hatte sich selbstständig in Bewegung gesetzt, da er vom 85-jährigen Fahrzeughalter nach dem Aussteigen, vermutlich, nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert worden war. Das Fahrzeug ...

mehr