Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw kollidiert mit Bus - eine Person leicht verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 22.01.2026, gegen 13.00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer die Breitscheidstraße in Rudolstadt. Er war aus Richtung Friedhofstraße in Richtung Zeigerheimer Straße unterwegs. Auf Höhe der Kreismusikschule kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Bus.

Nach ersten Erkenntnissen musste der Fahrer auf die linke Fahrbahnseite ausweichen, um ein parkendes Auto zu umfahren. Dabei übersah der 30-Jährige vermutlich den Bus, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Busfahrer sowie seine zehn Fahrgäste blieben nach aktuellem Stand unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

