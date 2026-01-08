Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

A 61/Rümmelsheim (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden kam es heute am frühen Morgen gegen 03:20 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe Rümmelsheim. Dort blieb im dreispurigen Bereich am Anstieg ein 22-Jähriger mit seinem Kleintransporter aufgrund eines technischen Problems auf der rechten Spur liegen. Ein nachfolgender 48-Jähriger, der mit einem Sattelzug unterwegs war, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Pannenfahrzeug auf. Dabei blieben glücklicherweise der 22-Jährige, der sich noch im Fahrzeug befunden hatte, als auch der 48-Jährige unverletzt. Allerdings entstand an beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen ein Totalschaden. Den Schaden am Kleintransporter schätzt die Polizei auf ca. 25.000 Euro, den am Sattelzug auf ca. 80.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Aktuell finden letzte Vorbereitungsmaßnahmen zum Abschleppen des Sattelzugs statt, der sich noch an der Unfallstelle befindet, so dass es zu Verkehrsbehinderungen Richtung Norden kommen kann. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell