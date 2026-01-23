Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Glätteunfall - zwei Personen leichtverletzt

Sonneberg (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde eine Verkehrsteilnehmerin durch einen Unfall im Bereich Sonneberg leichtverletzt. Die 68-Jährige fuhr mit ihrem Renault die Bundesstraße 89 von Mengersgereuth-Hämmern kommend in Richtung Sonneberg entlang. Aufgrund von Straßenglätte kam die Frau in einer Kurve von der Straße ab, schleuderte gegen die Leitplanke und kam auf der Gegenfahrbahn dann zum Stillstand. Sowohl die 68-Jährige als auch ihr Beifahrer wurden dadurch leichtverletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen befand sich im Einsatz.

