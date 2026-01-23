Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Leichtverletztem

Neuhaus am Rennweg (ots)

Heute Morgen, kurz vor 7.00 Uhr, kam es in Neuhaus am Rennweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem VW die Schwarzburger Straße aus Richtung Lichte kommend in Richtung Ortsmitte von Neuhaus am Rennweg. Dabei kollidierte der junge Fahrer mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen kam es auf dem betroffenen Streckenabschnitt zu einer zeitweisen Vollsperrung. Gegen 8.30 Uhr konnte die Straße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

