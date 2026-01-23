PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Leichtverletztem

Neuhaus am Rennweg (ots)

Heute Morgen, kurz vor 7.00 Uhr, kam es in Neuhaus am Rennweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem VW die Schwarzburger Straße aus Richtung Lichte kommend in Richtung Ortsmitte von Neuhaus am Rennweg. Dabei kollidierte der junge Fahrer mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen kam es auf dem betroffenen Streckenabschnitt zu einer zeitweisen Vollsperrung. Gegen 8.30 Uhr konnte die Straße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 11:23

    LPI-SLF: Glätteunfall - zwei Personen leichtverletzt

    Sonneberg (ots) - Am Donnerstagmorgen wurde eine Verkehrsteilnehmerin durch einen Unfall im Bereich Sonneberg leichtverletzt. Die 68-Jährige fuhr mit ihrem Renault die Bundesstraße 89 von Mengersgereuth-Hämmern kommend in Richtung Sonneberg entlang. Aufgrund von Straßenglätte kam die Frau in einer Kurve von der Straße ab, schleuderte gegen die Leitplanke und kam auf der Gegenfahrbahn dann zum Stillstand. Sowohl die ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 09:32

    LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - eine Person leicht verletzt

    Rudolstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 22.01.2026, gegen 17.15 Uhr kam es in der Sigismundstraße in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Eine 51-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Vermutlich übersah die Frau beim Wenden einen weiteren Pkw und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 09:31

    LPI-SLF: Pkw kollidiert mit Bus - eine Person leicht verletzt

    Rudolstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 22.01.2026, gegen 13.00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer die Breitscheidstraße in Rudolstadt. Er war aus Richtung Friedhofstraße in Richtung Zeigerheimer Straße unterwegs. Auf Höhe der Kreismusikschule kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Bus. Nach ersten Erkenntnissen musste der Fahrer auf die linke Fahrbahnseite ausweichen, um ein parkendes Auto zu umfahren. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren