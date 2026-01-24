Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdächtige Person

Bad Lobenstein (ots)

Am Samstag, den 24.01. gegen 11:45 Uhr meldete eine Bürgerin aus Bad Lobenstein eine verdächtige Person im Bereich Heinrich-Scherer-Platz. Die männliche Person hatte einen Ausweis mit grünem Firmenlogo bei sich und stellte sich ohne Namen im Auftrag eines Stromversorgers vor. Als der Mann von der Mitteilerin auf ein dubioses Haustürgeschäft angesprochen wurde, verließ der Mann fluchtartig das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Die Person wird auf circa 20 Jahre geschätzt und ist circa 185-190 cm groß. Der Mann trug eine schwarze Winterjacke und hat dunkle, lockige Haare. Sein Aussehen wirkte gepflegt und er sprach akzentfrei. Wer weitere Hinweise zu dieser Person oder einem eventuellen Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter Angabe des Aktenzeichens 0020555/2026

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell