LPI-SLF: Stark alkoholisierter Fahrzeugführer

Bad Lobenstein (ots) - Am Samstag, den 24.01. gegen 11:45 Uhr meldete eine Bürgerin aus Bad Lobenstein eine verdächtige Person im Bereich Heinrich-Scherer-Platz. Die männliche Person hatte einen Ausweis mit grünem Firmenlogo bei sich und stellte sich ohne Namen im Auftrag eines Stromversorgers vor. Als der Mann von der Mitteilerin auf ein dubioses Haustürgeschäft angesprochen wurde, verließ der Mann fluchtartig das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Die Person wird ...

mehr