Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Stark alkoholisierter Fahrzeugführer
Schleiz (ots)
Am Samstag, den 24.01.2026 gegen 14:55 Uhr wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla ein 46-jähriger Fiat-Fahrer in Oberböhmsdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung im Krankenhaus durchgeführt.
