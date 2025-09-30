Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Portemonnaie aus Pkw gestohlen

Obernkirchen (ots)

(ma)

Einer 68jährigen Kundin eines Obernkirchener Einkaufsmarktes ist nach ihrem Einkauf auf dem Parkplatz an der Neumarktstraße das Portemonnaie aus ihrem unverschlossenen Pkw entwendet worden.

Die Geschädigte legte am Samstag gegen 11.00 Uhr ihre Handtasche auf den Beifahrersitz, verstaute ihre Einkäufe im Kofferraum des Pkw und brachte anschließend den Einkaufswagen zurück.

Währenddessen muss ein Unbekannter das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen haben.

Die Obernkirchenerin bemerkte den Diebstahl zunächst nicht und vermisste ihre Geldbörse bei einem nachfolgenden Einkauf in einem anderen Geschäft.

In der Geldbörse befand sich zwar nur ein geringer Bargeldbetrag, jedoch sind alle wichtigen Ausweiskarten und zwei Pkw-Fahrzeugscheine mit entwendet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell