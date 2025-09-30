PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Portemonnaie aus Pkw gestohlen

Obernkirchen (ots)

(ma)

Einer 68jährigen Kundin eines Obernkirchener Einkaufsmarktes ist nach ihrem Einkauf auf dem Parkplatz an der Neumarktstraße das Portemonnaie aus ihrem unverschlossenen Pkw entwendet worden.

Die Geschädigte legte am Samstag gegen 11.00 Uhr ihre Handtasche auf den Beifahrersitz, verstaute ihre Einkäufe im Kofferraum des Pkw und brachte anschließend den Einkaufswagen zurück.

Währenddessen muss ein Unbekannter das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen haben.

Die Obernkirchenerin bemerkte den Diebstahl zunächst nicht und vermisste ihre Geldbörse bei einem nachfolgenden Einkauf in einem anderen Geschäft.

In der Geldbörse befand sich zwar nur ein geringer Bargeldbetrag, jedoch sind alle wichtigen Ausweiskarten und zwei Pkw-Fahrzeugscheine mit entwendet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 10:47

    POL-NI: Liveticker 110 am 1.10. - Ein Spätdienst zum live Miterleben

    Nienburg/Schaumburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch, den 1.10, ein Datum das für einen "Liveticker 110" wie gemacht ist, berichtet die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg als eine von fünf Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Göttingen auf WhatsApp direkt aus ihrem Einsatzalltag. Bürgerinnen und Bürger erhalten so einen direkten Einblick in den Arbeitsalltag der ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:40

    POL-NI: Verkehrskontrolle deckt mehrere Verstöße auf

    Nienburg (ots) - (Gav) In den frühen Morgenstunden des Montags, den 29.09.2025, kontrollierten Polizeibeamte gegen 02:10 Uhr einen BMW-Fahrer in der Luise-Wyneken-Straße in Nienburg. Der 23-jährige Mann aus Twistringen stand unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin machte er mehrfach falsche ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:37

    POL-NI: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 28.09.2025, gegen 17:30 Uhr kam es in Stolzenau auf der Straße "Am Sudfelde" in Höhe "An der Bult" zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Beckum befuhr die kurvenreiche Strecke in Richtung Windmühlenstraße und hielt dabei nicht weit genug rechts. In einer S-Kurve kollidierte er mit einem entgegenkommenden 60-jährigen BMW-Fahrer aus Stolzenau. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren