Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Liveticker 110 am 1.10. - Ein Spätdienst zum live Miterleben

Nienburg/Schaumburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch, den 1.10, ein Datum das für einen "Liveticker 110" wie gemacht ist, berichtet die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg als eine von fünf Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Göttingen auf WhatsApp direkt aus ihrem Einsatzalltag. Bürgerinnen und Bürger erhalten so einen direkten Einblick in den Arbeitsalltag der Polizei.

Die Polizei nutzt Social Media zwar auch im Alltag regelmäßig - am 1. Oktober werden die Einblicke jedoch geballt und besonders vielfältig sein.

Mit dem digitalen Format möchten die Polizeidienststellen Einblicke in ihre tägliche Arbeit ermöglichen und gleichzeitig ihre offiziellen Informationskanäle bekannter machen. So soll sichergestellt werden, dass im Ernstfall - etwa bei größeren Einsatzlagen - noch mehr Menschen direkt und zuverlässig von der Polizei erreicht werden können.

"Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten täglich viel, was die Öffentlichkeit oftmals nicht direkt wahrnehmen kann. Mit dem Liveticker 110, am Tag mit dem passenden Datum, möchten wir zeigen, wie vielfältig und anspruchsvoll Polizeiarbeit ist. Gleichzeitig tragen wir dazu bei, unsere Social-Media-Kanäle bekannter zu machen, um die Bürgerinnen und Bürger gerade in besonderen Gefahren- und Einsatzlagen zuverlässig und schnell erreichen zu können", sagt Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg wird die Einsätze des Spätdienstes am Mittwoch von 13 Uhr bis 21 Uhr auf ihrem neuen WhatsApp Kanal "Polizei Nienburg Schaumburg" teilen und allen Interessierten so die Möglichkeit geben, live dabei zu sein.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

  • 30.09.2025 – 09:40

    POL-NI: Verkehrskontrolle deckt mehrere Verstöße auf

    Nienburg (ots) - (Gav) In den frühen Morgenstunden des Montags, den 29.09.2025, kontrollierten Polizeibeamte gegen 02:10 Uhr einen BMW-Fahrer in der Luise-Wyneken-Straße in Nienburg. Der 23-jährige Mann aus Twistringen stand unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin machte er mehrfach falsche ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:37

    POL-NI: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 28.09.2025, gegen 17:30 Uhr kam es in Stolzenau auf der Straße "Am Sudfelde" in Höhe "An der Bult" zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Beckum befuhr die kurvenreiche Strecke in Richtung Windmühlenstraße und hielt dabei nicht weit genug rechts. In einer S-Kurve kollidierte er mit einem entgegenkommenden 60-jährigen BMW-Fahrer aus Stolzenau. Beide ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:36

    POL-NI: Kradfahrer fährt auf Pkw auf

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Montag, den 29.09.2025, ereignete sich gegen 14:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring (B215) in Nienburg. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Rehburg-Loccum musste mit seinem Mazda verkehrsbedingt an einer Lichtzeichenanlage in Höhe der Bruchstraße halten. Ein 17-jähriger Kradfahrer aus Petershagen erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Kradfahrer ...

    mehr
