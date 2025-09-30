Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Liveticker 110 am 1.10. - Ein Spätdienst zum live Miterleben

Nienburg/Schaumburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch, den 1.10, ein Datum das für einen "Liveticker 110" wie gemacht ist, berichtet die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg als eine von fünf Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Göttingen auf WhatsApp direkt aus ihrem Einsatzalltag. Bürgerinnen und Bürger erhalten so einen direkten Einblick in den Arbeitsalltag der Polizei.

Die Polizei nutzt Social Media zwar auch im Alltag regelmäßig - am 1. Oktober werden die Einblicke jedoch geballt und besonders vielfältig sein.

Mit dem digitalen Format möchten die Polizeidienststellen Einblicke in ihre tägliche Arbeit ermöglichen und gleichzeitig ihre offiziellen Informationskanäle bekannter machen. So soll sichergestellt werden, dass im Ernstfall - etwa bei größeren Einsatzlagen - noch mehr Menschen direkt und zuverlässig von der Polizei erreicht werden können.

"Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten täglich viel, was die Öffentlichkeit oftmals nicht direkt wahrnehmen kann. Mit dem Liveticker 110, am Tag mit dem passenden Datum, möchten wir zeigen, wie vielfältig und anspruchsvoll Polizeiarbeit ist. Gleichzeitig tragen wir dazu bei, unsere Social-Media-Kanäle bekannter zu machen, um die Bürgerinnen und Bürger gerade in besonderen Gefahren- und Einsatzlagen zuverlässig und schnell erreichen zu können", sagt Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg wird die Einsätze des Spätdienstes am Mittwoch von 13 Uhr bis 21 Uhr auf ihrem neuen WhatsApp Kanal "Polizei Nienburg Schaumburg" teilen und allen Interessierten so die Möglichkeit geben, live dabei zu sein.

