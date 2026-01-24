Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pressemeldung bezüglich Versammlungslage am 24.01.2026

Saalfeld (ots)

Aufgrund einer Versammlungslage führte die Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld mit Unterstützung durch Kräfte der Bereitschaftspolizei Thüringen am heutigen Tag einen Einsatz durch. Unter dem Motto "Ihr zündet an - Wir stehen zusammen Rechten Terror stoppen", demonstrierten ca. 650 Personen. Hintergrund war, dass ein Gebäude in der Straße Am Weidig (Schloßberg) in der letzten Woche mit einem Brandsatz beworfen wurde. Drei Tatverdächtige im Alter von 15 bis 19 Jahre konnten durch die Polizei ermittelt werden. Die angemeldete Versammlung begann um 13:00 Uhr mit einer Auftaktaktveranstaltung vor dem "Klubhaus" in Saalfeld. Von 13:45 Uhr bis 15:40 Uhr setzte sich die Versammlung dann in Bewegung und wurde zu einem Aufzug. Die Versammlung lief durch die Innenstadt von Saalfeld. Vom "Klubhaus" zum Markt und über die Friedenstraße zur Straße "Am Weidig" (Schloßberg) wobei es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Verkehrs in verschiedenen Straßen in Saalfeld kam. Während der Versammlung und des Aufzugs wurden einige Redebeiträge gehalten. Um 15:40 Uhr wurde die Versammlung offiziell beendet. Die Polizei war mit mehreren Beamten im Einsatz und gewährleistete einen störungsfreien Ablauf der Versammlung. Hierfür wurden insbesondere Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt. Während der Versammlung kam es zu keinerlei Störungen. Ein Dank geht an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Saalfeld, welche viel Verständnis für die kurz auftretenden Verkehrsstörungen zeigten.

