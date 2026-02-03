Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn: Etwa 70 schneebedingte Polizeieinsätze mit überwiegend Blechschäden

Heilbronn (ots)

Durch den unerwartet starken Schneefall und den daraus entstandenen winterlichen Straßenverhältnissen kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn seit gestern Morgen zu über 70 Einsätzen. In insgesamt 44 Fällen handelte es sich um Unfälle mit Sachschäden, jedoch gab es auch Verletzte.

Gegen 9:38 Uhr kam es auf der Bundesstraße 293 zwischen Schwaigern und Schluchtern zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 19-jährige Fahrerin eines VW verlor aufgrund der Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet daraufhin in den Gegenverkehr. Der 43-jährige entgegenkommende Fahrer eines Fords konnte eine Kollision wegen der Witterung ebenfalls nicht mehr vermeiden, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Eine weitere 25-jährige Volvo-Fahrerin prallte daraufhin glättebedingt in den bereits verunfallten VW, wodurch dieser erneut gegen den Ford des 43-jährigen Mannes abgewiesen wurde. Der Mann wurde durch den Unfall leichtverletzt, konnte jedoch selbstständig die Unfallstelle verlassen. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf circa 23.000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für circa zwei Stunden voll gesperrt werden.

In Neuenstadt verunfallte kurz nach 10 Uhr im Wohngebiet Daistler ein Linienbus. Der 47-jährige Fahrer des Busses verlor wohl aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Rutschen. Zunächst überfuhr er eine Verkehrsinsel und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, bis der Bus schließlich gegen eine dortige Umspannstation prallte. Durch den Unfall wurden zwei Fahrgäste verletzt. Ein 55-jähriger Insasse kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein weiterer 17-jähriger Fahrgast wurde leichtverletzt und konnte die Unfallstelle später selbst verlassen. Am Bus entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro. An der Mittelinsel sowie der Umspannstation entstand ersten Schätzungen nach ein Sachschaden von ungefähr 2.500 Euro.

Ein 24-jähriger Audi-Fahrer konnte gegen 10:35 Uhr auf der Neckarsulmer Straße in Heilbronn durch die Glätte nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte auf den vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Audi einer 20-Jährigen. Diese wurde daraufhin mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgeleitet und prallte gegen eine Schutzwand. Die Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Am Pkw des 24-Jährigen entstand Sachschaden von circa 17.000 Euro. Der Schaden am Audi der 20-Jährigen beläuft sich auf ungefähr 8.000 Euro. Zudem schätzt Polizei den Schaden an der Schutzwand auf mehr als 1.000 Euro. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

