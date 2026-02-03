PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Schöntal-Aschhausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits in der Nacht vom 24. Januar auf den 25. Januar beschädigte ein bisher Unbekannter einen Pkw in Aschhausen und flüchtete anschließend. Eine 29-Jährige hatte ihre Mercedes A-Klasse gegen 19:50 Uhr auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums in der Ravensteiner Straße abgestellt und war gegen 2 Uhr am folgenden Morgen nach Hause gefahren. Ihren Pkw parkte sie in der Garage. Am 26. Januar kehrte die Frau zu ihrem Fahrzeug zurück und stellte einen Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro an der Beifahrerseite des Mercedes fest. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

