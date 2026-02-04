Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Hardheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Montag oder Dienstag einen Unfall in Hardheim und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Fahrer eines VW Polo stellte seinen Wagen am Montagabend, gegen 20 Uhr, in der Wertheimer Straße, auf Höhe der Hausnummer 14, am Straßenrand ab. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, stellte er einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 700 Euro. Der Verursacher streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel des VW. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

