POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brand, Einbrüche, Auto überschlagen, Unfallflucht und Polizeidrohne bei Faschingsumzug im Einsatz

Heilbronn: Vergessener Topf ursächlich für Brand Ein auf dem Herd vergessener Topf löste am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz in Heilbronn aus. Kurz nach 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Feuer in der Paul-Göbel-Straße gerufen. Zuvor hatte eine Frau einen Topf mit Öl auf dem Herd vergessen. Dieser ging in Flammen auf und konnte durch die Bewohner nicht selbstständig gelöscht werden. Die alarmierte Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in den vergangenen Tagen unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Dienstagabend, 17 Uhr, öffnete der Täter gewaltsam die Wohnungstür der Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dammstraße, betrat die Wohnung und entwendete Bargeld. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bar Nach einem Einbruch in eine Heilbronner Bar am frühen Dienstagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 6:45 Uhr und 7:10 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Frankfurter Straße, brach einen Spielautomaten auf, entwendete daraus Bargeld in unbekannter Höhe und flüchtete anschließend. Eine Anwohnerin wurde auf die Einbruchgeräusche aufmerksam und konnte eine flüchtende Person wahrnehmen. Diese wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 Jahre alt - Männlich - Klein und dünn - Trug eine Sturmhaube, Handschuhe, eine schwarze Jacke und eine dunkle Jeans - Führte einen Rucksack bei sich Der durch den Einbrecher verursachte Sachschaden wird auf circa 4.500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um die Frankfurter Straße gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Schwaigern: Pkw mehrfach überschlagen - Fahrer versucht zu flüchten Mehr Glück als Verstand hatte ein Verkehrsteilnehmer am Dienstagabend bei Schwaigern. Gegen 22:30 Uhr befuhr der 33-Jährige mit seinem Skoda die Landesstraße 1107 von Brackenheim in Richtung Stetten am Heuchelberg, als er, vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Der Skoda überschlug sich im weiteren Verlauf mehrfach und kam abschließend auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Nach dem Unfall stieg der Fahrer aus seinem nicht mehr fahrbereiten Auto und entfernte sich zu Fuß in Richtung Brackenheim. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndung wurde er allerdings schnell angetroffen und konnte kontrolliert werden. Hierbei stellte sich nicht nur heraus, dass der 33-Jährige wohl vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte, sondern auch, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem waren die am Skoda angebrachten Kennzeichen nicht auf den Pkw zugelassen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Daher musste der Mann nicht nur zur Versorgung seiner erlittenen Verletzungen, sondern auch zur Abgabe einer Blutprobe ins Krankenhaus gebracht werden. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Nordheim: Unfall verursacht und abgehauen - Wer hat was gesehen? Am vergangenen Donnerstag verursachte ein Unbekannter in Nordheim einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 18:50 Uhr war die unbekannte Person mit ihrem Pkw in der Straße "Lange Hälden" in Richtung Brackenheimer Straße unterwegs. An einer Fahrbahnverengung missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Skoda-Fahrers und blieb mit seinem Auto beim Vorbeifahren, trotz eines Ausweichversuchs des 47-jährigen Skoda-Fahrers, an diesem hängen und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen größeren Kombi (möglicherweise Audi) in dunkler Farbe - vermutlich Grau - handeln. Das Fahrzeug müsste auf der linken Fahrzeugseite, am Kotflügel einen Streifschaden aufweisen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Talheim: Information der Bevölkerung - Polizei setzt im Rahmen des Faschingsumzugs eine Drohne ein Anlässlich des jährlichen Faschingsumzugs in Talheim am kommenden Sonntag und dem diesen begleitenden Polizeieinsatz wird durch die Polizei auch eine Drohne zum Einsatz kommen.

