Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Falschmeldung über versuchte Kindesentführung in Heilbronn-Böckingen

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Polizei stellt klar - Es hat keine versuchte Kindesentführung in Heilbronn-Böckingen gegeben

Im Bereich Heilbronn-Böckingen kursieren derzeit Gerüchte über eine angebliche versuchte Kindesentführung. Demnach soll ein Mann Anfang der Woche versucht haben, ein Mädchen aus der Toilette einer Grundschule in Altböckingen zu entführen. Der Polizei wurde der Sachverhalt angezeigt. Die durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass eine versuchte Entführung oder weitere Straftaten in diesem Zusammenhang nicht stattgefunden haben. Die Polizei bittet die Bevölkerung eindringlich, nicht verifizierte Meldungen oder Gerüchte nicht ungeprüft weiterzuverbreiten. Solche Falschmeldungen schüren unnötige Unsicherheit und Angst. Gleichzeitig betont die Polizei, dass Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen oder mögliche Gefährdungslagen jederzeit ernst genommen und überprüft werden. Bürgerinnen und Bürger werden weiterhin gebeten, Auffälligkeiten umgehend der Polizei zu melden. In diesem Zusammenhang appelliert das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals ausdrücklich: Sehen Sie davon ab, diese Falschmeldung weiter zu teilen oder zu verbreiten.

