Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Fahrt ohne Führerschein, Fluchtversuch vor Polizei, Zeugenaufruf nach Unfallfluchten

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein am Steuer Am Montag, gegen 18:45 Uhr, führte eine Streife des Polizeireviers Öhringen bei einem 18-jährigen Fiat-Fahrer eine Verkehrskontrolle im Öhringer Verrenberger Weg durch, da sein Abblendlicht defekt war. Schon beim Aussteigen des Fahrers sowie dessen beider Mitfahrer, konnten die Beamten Cannabisgeruch wahrnehmen. Einen gültigen Führerschein konnte der 18-Jährige auf Nachfrage nicht vorzeigen. Der junge Mann gab an, zuvor Cannabis konsumiert zu haben und musste deshalb die Polizei zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Zudem konnten die Beamten ermitteln, dass der Fahrer unberechtigt und ohne Wissen des Halters mit dem Pkw unterwegs war. Deshalb erwarten ihn nun gleich mehrere Anzeigen.

Bretzfeld: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht Auf der Landesstraße 1036 bei Bretzfeld kam es am Montagmorgen, gegen 7:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekanntes dunkles Fahrzeug, mit dem Teilkennzeichen KÜN-SK, fuhr von Schwabbach in Richtung Bitzfeld und überholte zunächst ein anderes Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren touchierte dieses jedoch mit seinem Heck die Frontstoßstange des zuvor überholten 45-km/h-Autos und fuhr anschließend davon. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls oder Hinweisen auf das flüchtige Fahrzeug. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Öhringen: Außenspiegel beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht Während ein Mitarbeiter eines Paketzustellers am Dienstagnachmittag gegen 14:45 Uhr sein Fahrzeug am Straßenrand des Pfaffenmühlwegs abstellte und ein Paket zustellte, hörte dieser zunächst einen lauten Knall. Als er sich umdrehte, konnte er einen schwarzen Audi erkennen, welcher sich in Richtung Hunnenstraße entfernte. Der Paketbote stellte hinterher einen beschädigten Außenspiegel an seinem Fahrzeug fest. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen Audi Q6 eTron (Baujahr 2024) handelte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Pfedelbach: Fluchtversuch bei Verkehrskontrolle gescheitert Eine Streife des Polizeireviers Öhringen stellte am Dienstagvormittag, gegen 11:15 Uhr, zunächst einen 30-jährigen Mercedes-Fahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt fest. Im Bereich der Hohenlohe Allee wurde er daher einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem sich Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung ergaben und der Mann sämtliche Vortests vor Ort verweigerte, wurde ihm die Notwendigkeit einer Blutentnahme erklärt. Dies nahm der 30-Jährige zum Anlass zu Fuß vor den Beamten zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnten sie ihn jedoch einholen und den Mann schließlich zur Blutentnahme in ein Krankenhaus bringen. Den Mercedes-Fahrer erwartet nun eine entsprechende Anzeige.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell