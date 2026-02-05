PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit Verletztem und Einbruch in Bäckerei

Heilbronn (ots)

Ravenstein: Fahrzeug überschlagen

Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit überschlug sich am Mittwochabend in Ravenstein ein Fahrzeug. Gegen 19:40 Uhr war der 27-jährige Fahrer eines BMW auf der Landstraße von Oberkessach in Richtung Osterburken unterwegs, verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet anschließend ins Schleudern. Er kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, wurde vom Straßengraben abgewiesen und überschlug sich zweimal. Hierbei kollidiert er mit zwei Pfosten. Der Fahrer konnte selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen und den Notruf absetzen. Er wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Mosbach-Neckarelz: Einbruch in Bäckerei im Bahnhofsgebäude - Zeugen gesucht Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt in die Bahnhofsbäckerei in Neckarelz. Zwischen 03:10 Uhr und 10:00 Uhr gelangte der Einbrecher durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes am Bahnhofsplatz und entwendete eine Geldkassette Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

  • 05.02.2026 – 09:05

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Motorradfahrer verletzt

    Heilbronn (ots) - Igersheim: Mit Motorrad bei Glätte gestürzt Ein 41-Jähriger erlitt am Mittwochmorgen leichte Verletzungen, als er mit seiner KTM in Igersheim stürzte. Der Mann war gegen 9 Uhr in der Ortsdurchfahrt Bowiesen in Richtung Oesfeld unterwegs und fiel bei vermutlich langsamer Fahrweise aufgrund der Glätte zu Boden. Der 41-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:14

    POL-HN: Hohenlohekreis: Glätteunfall

    Heilbronn (ots) - Forchtenberg: Lkw rutscht in Leitplanke Auf der Landesstraße 1045 (L1045) bei Sindringen (Forchtenberg) ereignete sich am Mittwoch gegen 00:45 Uhr ein glättebedingter Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Lkw zunächst die Landesstraße 1050 von Zweiflingen kommend und wollte anschließend nach rechts auf die L1045 abbiegen. Durch die erhebliche Eisglätte rutschte der Lkw jedoch geradeaus ...

    mehr
