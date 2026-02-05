Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit Verletztem und Einbruch in Bäckerei

Heilbronn (ots)

Ravenstein: Fahrzeug überschlagen

Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit überschlug sich am Mittwochabend in Ravenstein ein Fahrzeug. Gegen 19:40 Uhr war der 27-jährige Fahrer eines BMW auf der Landstraße von Oberkessach in Richtung Osterburken unterwegs, verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet anschließend ins Schleudern. Er kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, wurde vom Straßengraben abgewiesen und überschlug sich zweimal. Hierbei kollidiert er mit zwei Pfosten. Der Fahrer konnte selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen und den Notruf absetzen. Er wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Mosbach-Neckarelz: Einbruch in Bäckerei im Bahnhofsgebäude - Zeugen gesucht Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt in die Bahnhofsbäckerei in Neckarelz. Zwischen 03:10 Uhr und 10:00 Uhr gelangte der Einbrecher durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes am Bahnhofsplatz und entwendete eine Geldkassette Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden

