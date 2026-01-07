Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrscheinprüfung eskaliert

Gera (ots)

Gera. Am 06.01.2026 gegen 10:00 Uhr sollte ein 24-jähriger Mann in einer Straßenbahn in der Tinzer Straße kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass sein vorgezeigtes Deutschlandticket abgelaufen war. Als er daraufhin nach seinen Personalien gefragt wurde, wollte er die Bahn verlassen und sich der weiteren Kontrolle entziehen. Dabei schlug der Mann um sich und verletzte den 30-jährigen Kontrolleur leicht am Auge. Der Tatverdächtige konnte festgehalten und der Polizei übergeben werden. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen ermittelt. (DL)

