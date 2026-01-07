PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogenfund bei Personenkontrolle

Greiz (ots)

Greiz. Bei einer Personenkontrolle am 06.01.2026 gegen 17:55 Uhr in der Bahnhofstraße stellten Beamte der Polizei Greiz bei einer 36-jährigen Frau eine geringe Menge Crystal fest. Die Droge wurde beschlagnahmt. Gegen die Frau wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 07.01.2026 – 08:23

    LPI-G: Graffiti am Altenburger Markt

    Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 05.01. bis 06.01.2026 die Fassade eines Wohnhauses am Markt mit blauer Sprühfarbe. Auf einer Fläche von rund 3,5 mal 2 Metern wurden die Buchstaben "W H R" aufgebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. In einem weiteren Fall wurde am 06.01.2026 in der Marktgasse ein Haus mit den Schriftzügen "ZMOKE" und "MOK" in Schwarz und Lila ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:17

    LPI-G: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

    Greiz (ots) - Weida. Am 07.01.2026 gegen 03:40 Uhr geriet in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in der Gabelsberger Straße ein Sofa in einer Erdgeschosswohnung in Brand. Das Feuer breitete sich in der Wohnung aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindern. Acht Personen wurden evakuiert, zwei davon kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum. Die betroffene Wohnung ist ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:15

    LPI-G: Kellerbrand sorgt für Rauch und Straßensperrung

    Gera (ots) - Gera. Am 06.01.2026 kam es in der Mittagszeit in der Talstraße zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündete ein unbekannter Täter dort Unrat, wodurch es zu einem offenen Feuer und erheblicher Rauchentwicklung kam. Zwei Anwohner wurden vorsorglich aus dem Gebäude gebracht, blieben jedoch unverletzt. Drei Wohnungen mussten notgeöffnet werden - ...

    mehr
