LPI-G: Drogenfund bei Personenkontrolle
Greiz (ots)
Greiz. Bei einer Personenkontrolle am 06.01.2026 gegen 17:55 Uhr in der Bahnhofstraße stellten Beamte der Polizei Greiz bei einer 36-jährigen Frau eine geringe Menge Crystal fest. Die Droge wurde beschlagnahmt. Gegen die Frau wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (BF)
