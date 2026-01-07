Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Greiz (ots)

Weida. Am 07.01.2026 gegen 03:40 Uhr geriet in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in der Gabelsberger Straße ein Sofa in einer Erdgeschosswohnung in Brand. Das Feuer breitete sich in der Wohnung aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindern. Acht Personen wurden evakuiert, zwei davon kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt. (BF)

