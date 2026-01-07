Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti am Altenburger Markt

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 05.01. bis 06.01.2026 die Fassade eines Wohnhauses am Markt mit blauer Sprühfarbe. Auf einer Fläche von rund 3,5 mal 2 Metern wurden die Buchstaben "W H R" aufgebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. In einem weiteren Fall wurde am 06.01.2026 in der Marktgasse ein Haus mit den Schriftzügen "ZMOKE" und "MOK" in Schwarz und Lila verunstaltet. Hier entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei Altenburger Land ermittelt - Zeugenhinweise zum Verursacher der künstlerisch eher überschaubaren Werke nimmt sie zum Bezugszeichen 0003646/2026 über Telefon 03447 471-0 gern entgegen. (DL)

