PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti am Altenburger Markt

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 05.01. bis 06.01.2026 die Fassade eines Wohnhauses am Markt mit blauer Sprühfarbe. Auf einer Fläche von rund 3,5 mal 2 Metern wurden die Buchstaben "W H R" aufgebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. In einem weiteren Fall wurde am 06.01.2026 in der Marktgasse ein Haus mit den Schriftzügen "ZMOKE" und "MOK" in Schwarz und Lila verunstaltet. Hier entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei Altenburger Land ermittelt - Zeugenhinweise zum Verursacher der künstlerisch eher überschaubaren Werke nimmt sie zum Bezugszeichen 0003646/2026 über Telefon 03447 471-0 gern entgegen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 08:17

    LPI-G: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

    Greiz (ots) - Weida. Am 07.01.2026 gegen 03:40 Uhr geriet in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in der Gabelsberger Straße ein Sofa in einer Erdgeschosswohnung in Brand. Das Feuer breitete sich in der Wohnung aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindern. Acht Personen wurden evakuiert, zwei davon kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum. Die betroffene Wohnung ist ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:15

    LPI-G: Kellerbrand sorgt für Rauch und Straßensperrung

    Gera (ots) - Gera. Am 06.01.2026 kam es in der Mittagszeit in der Talstraße zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündete ein unbekannter Täter dort Unrat, wodurch es zu einem offenen Feuer und erheblicher Rauchentwicklung kam. Zwei Anwohner wurden vorsorglich aus dem Gebäude gebracht, blieben jedoch unverletzt. Drei Wohnungen mussten notgeöffnet werden - ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:12

    LPI-G: Gartenlaube brennt vollständig aus

    Altenburg (ots) - Söllmnitz. In den frühen Morgenstunden des 06.01.2026 bemerkte ein aufmerksamer Mitbürger gegen 04:45 Uhr Feuerschein aus der Gartenanlage "Am Weinberg". Die alarmierte Feuerwehr stellte vor Ort eine bereits in Vollbrand stehende Gartenlaube fest. Das etwa 6 x 6 Meter große Holzgebäude brannte vollständig nieder. Nach bisherigen Erkenntnissen lagen keine Aufbruchspuren vor, auch Hinweise auf eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren