POL-HN: Main-Tauber Kreis: Besitzer von Diebesgut und Zeugen nach Fahrzeugaufbruch gesucht

Bad Mergentheim: Besitzer von Diebesgut gesucht

Am Dienstag wurde ein E-Scooter- Dieb in Bad Mergentheim auf frischer Tat ertappt. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6210333) Im Rahmen einer Durchsuchung wurde potentielles Diebesgut bei dem Mann festgestellt. Während die meisten der aufgefundenen Gegenstände ihren Besitzern zugeordnet werden konnten, blieben ein E-Scooter und ein Industriestaubsauger bisher ohne bekannte Besitzer. Zeugen, die Angaben über die Herkunft des E-Scooters und des Staubsaugers machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Grünsfeld: Geldbeutel aus Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen, zwischen 05 Uhr und 13 Uhr, wurde in Grünsfeld die Scheibe eines parkenden BMWs eingeschlagen und anschließend ein auf dem Beifahrersitz liegender Geldbeutel entwendet. Das Fahrzeug stand auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Unternehmens in der Rötensteinstraße. Gegen 15 Uhr wurde der Geldbeutel auf dem Radweg zwischen Grünsfeld und Zimmern in der Nähe eines Gewächshauses aufgefunden. Es fehlte lediglich das Bargeld. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Aufbruch des Fahrzeugs oder zum Entsorger des Geldbeutels machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

