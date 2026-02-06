Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall und Zeugenaufruf

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld: Bei Unfall verletzt

Ein 39-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bretzfeld verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Audi gegen 14:30 Uhr auf der Edelmannstraße und folgte der abknickenden Vorfahrtstraße. Zeitgleich wollte eine 61-Jährige mit ihrem Mercedes von der Hohlgasse nach links in die Edelmannstraße einbiegen und übersah dabei wohl den herannahenden Audi. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 8.000 Euro. Der 39-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und begab sich eigenständig in medizinische Behandlung.

Krautheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Weil ein unbekannter Autofahrer am Freitagmorgen mit eingeschaltetem Fernlicht mittig auf beiden Fahrspuren der Landesstraße 513 fuhr, kam es bei Krautheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger fuhr gegen 7:15 Uhr in seinem Ford auf der Landesstraße von Assamstadt in Richtung Krautheim, als ihm in einer langgezogenen Kurve, kurz nach der Kreisgrenze, am Ende eines Waldes, ein unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Der Pkw fuhr mittig auf der Straße und blendete den 39-Jährigen zudem mit eingeschaltetem Fernlicht. Um einem frontalen Zusammenstoß zu entgehen, wich der Ford-Fahrer nach rechts aus und kam von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich daraufhin mehrfach bis er in einem Feld zum Stillstand kam. Der unbekannte Autofahrer fuhr indes einfach weiter. Der 39-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Ford entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise auf den mittig und mit Fernlicht fahrenden Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

