Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: 60 km/h zu schnell unterwegs

Heilbronn (ots)

Buchen: Raser durch Videomessfahrzeug gefilmt

Mit 160 km/h war ein 36-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstag auf der Bundesstraße 27 bei Buchen unterwegs. Der Pkw fiel einer Streife der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim gegen 17 Uhr im zweistreifigen Bereich zwischen Buchen und Waldhausen auf. Die Beamten war mit einem Videomessfahrzeug unterwegs und konnte somit bei erlaubten 100 km/h die hohe Geschwindigkeit des BMWs dokumentieren. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann in Richtung Landestraße 523 und konnte in Langenelz kontrolliert werden. Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits in der Vergangenheit wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt wurde. Da er auch diesmal wieder eine ungültige Fahrerlaubnis vorzeigte, erwartet ihn erneut eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit dem erheblichen Geschwindigkeitsverstoß.

