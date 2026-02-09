Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfallfluchten, Unfall mit Verletzten, Wahlplakat beschädigt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Zwei bisher Unbekannte verschafften sich am Freitagabend unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Heilbronn. Kurz vor 19:30 Uhr gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Armsündersteige. Vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage betraten die Einbrecher nur kurz das Haus, entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend in Richtung Haller Straße. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung konnten die Täter bisher nicht gefasst werden. Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Armsündersteige und der Haller Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Obersulm-Willsbach: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Nach einem Einbruch in Obersulm-Willsbach am Freitag, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 16:10 Uhr und 22:20 Uhr gelangten der oder die Einbrecher auf noch unbekannte Weise ins Innere des Gebäudes in der Frohnklingenstraße, durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen und entkamen anschließend unerkannt mit erbeutetem Schmuck und Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Frohnklingenstraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Wahlplakat beschädigt - Zeugen gesucht In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte eine unbekannte Person ein Wahlplakat in Kochendorf. Kurz vor Mitternacht entdeckte ein Zeuge das brennende Plakat in der Heilbronner Straße und informierte die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Brackenheim: Einbruch in Bäckerei - Wer hat etwas gesehen? Am Sonntagvormittag verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Bäckerei in Brackenheim. Zwischen 11:10 Uhr und 12 Uhr gelangte der Einbrecher auf noch unbekannte Weise ins Innere des Gebäudes in der Marktstraße, öffnete im Anschluss Schränke und Schubladen und entwendete Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Bad Rappenau: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Bad Rappenau am frühen Samstagabend, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür ins Innere des Gebäudes in der Riemenstraße. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und ein Tresor sowie Uhren entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Nordheim: Zwei Verletze bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend bei Nordheim. Gegen 18:30 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 1106 von Heilbronn-Klingenberg kommend in Richtung Nordheim unterwegs. Als der Mann nach links in die Heilbronner Straße abbog, übersah er vermutlich den auf der Landesstraße 1105 in Richtung Heilbronn-Klingenberg fahrenden Mercedes eines 40-Jährigen. Die beiden Daimler kollidierten, wobei der 40-Jährige und sein 28-jähriger Beifahrer leicht verletzte wurden. Die am Unfall beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwaigern: Ohne Führerschein und mit Alkohol im Blut Unfall verursacht und abgehauen Mit fast 1,8 Promille im Blut verursachte ein Mann am Freitagabend in Schwaigern einen Unfall und flüchtete anschließend. Kurz vor 23 Uhr war der 34-Jährige mit seinem Renault in der Zeppelinstraße in Richtung der Gemminger Straße unterwegs. Beim Einfahren in die Gemminger Straße missachtete der Mann das dortige Stoppschild, fuhr ungebremst in die Gemminger Straße ein und kollidierte mit dem dort fahrenden Ford eines 62-Jährigen. Nach dem Unfall setzte der Renault-Lenker seine Fahrt fort und flüchtete in Richtung Neipperg. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten das Unfallfahrzeug, am rechten Fahrbahnrand geparkt, in Neipperg fest. Kurz darauf konnte der Geflüchtete an der Burg Neipperg angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Hierbei stellten die Beamten eine aktuelle Alkoholbeeinflussung des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von fast 1,8 Promille, weshalb der 34-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Daher muss er nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Der beim Unfall verursachte Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

Neuenstadt am Kocher: Berauscht Unfall verursacht Vermutlich aufgrund der Beeinflussung durch Betäubungsmittel, verursachte ein Mann am Sonntagmittag einen Unfall in Neuenstadt am Kocher. Kurz nach 12 Uhr befuhr der 62-Jährige mit seinem Mercedes die Eberstädter Straße von Eberstadt kommend in Richtung Neuenstadt am Kocher, als er innerorts mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einer Mauer und einer Straßenlaterne kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Auffälligkeiten am Verhalten des Mannes fest, welche auf eine akute Beeinflussung von berauschenden Mitteln hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf Kokain, Amphetamin und THC. Daher musste der Mercedes-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der beim Unfall verursachter Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Untergruppenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nach einer Unfallflucht am Freitag bei Untergruppenbach, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 10 Uhr und 14:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Kreisstraße 2082 von Wüstenhausen in Richtung Untergruppenbach. Auf Höhe der "Feldscheune Vogel" kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schild, einer Hecke und einem Baum. Nach dem Unfall entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachte Fremdschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 644630 an den Polizeiposten Untergruppenbach.

