POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Neckarsulm: Zweieinhalb Jahre nach der Tat - Mann nach versuchtem Totschlag in Haft

Am 21. Januar wurde in Frankfurt an der Oder ein 26-Jähriger festgenommen, der im Verdacht steht, Anfang September 2023 in Neckarsulm Gegenstände von einer Brücke auf fahrende Autos geworfen und dabei den Tod der Insassen billigend in Kauf genommen zu haben. In den frühen Morgenstunden des 3. Septembers 2023 warf eine zu dem Zeitpunkt unbekannte Person Gegenstände, hierunter ein Verkehrsschild und eine Warnleuchte, von einer Brücke der Binswanger Straße auf die darunter verlaufende Bundesstraße 27. Dabei wurden zwei Fahrzeuge im Bereich der Windschutzscheiben getroffen. Glücklicherweise hielten die Scheiben den Wurfgeschossen stand, sodass keine Personen unmittelbar durch die Gegenstände verletzt wurden. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5594013) Eine sofort eingeleitete Fahndung und auch ein Zeugenaufruf führten damals nicht zur Identifikation eines Tatverdächtigen. Spuren an den damals gesicherten Gegenständen konnten nunmehr dem heute 26-jährigen polnischen Staatsbürger zugeordnet werden. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, weshalb die Staatsanwaltschaft Heilbronn beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in zwei Fällen erwirkte. Auf Grund dieses Haftbefehls wurde der Tatverdächtige festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser hielt den Haftbefehl aufrecht und ordnete den weiteren Vollzug an. Der 26-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

