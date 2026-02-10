Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch und Gefährdung im Straßenverkehr

Heilbronn (ots)

Öhringen: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Am Montag verschafften sich bislang Unbekannte unberechtigt Zutritt in ein Haus in Öhringen. Zwischen 7:30 Uhr und 19:30 Uhr brachen der oder die Täter ein Fenster des Gebäudes im Baumschulweg auf und gelangten so ins Innere. Mehrere Räume wurden durchwühlt, entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand jedoch nichts.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07641 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Rücksichtsloser Überholender - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen verursachte der bisher unbekannte Fahrer eines grauen oder schwarzen Audi SUV mit Heilbronner Zulassung einen Unfall bei Öhringen und flüchtete anschließend. Gegen 7 Uhr überholte der Unbekannte auf der Landesstraße 1088, auf Höhe der Abzweigung zur Kreisstraße 2384, einen Lkw. Ein zu diesem Zeitpunkt entgegenkommender, 24-jähriger Audi-Fahrer musste um eine Kollision zu vermeiden nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Ob hierbei Schäden an seinem Fahrzeug entstanden ist derzeit noch unklar. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrer des Audi SUV machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07641 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

