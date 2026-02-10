Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Wahlplakat beschädigt und Kasse von Hofladen aufgebrochen, doppelter Rauschgiftfund auf der Autobahn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Großes Wahlplakat beschädigt - Zeugen gesucht Bereits am Montag, den 2. Februar, wurde an der Bundesstraße 27 in Neckarsulm ein großes Wahlplakat sowie das dazugehörige Gestänge beschädigt. Zwischen 5:20 Uhr und 9:20 Uhr machten sich der oder die Täter an dem auf der Grünfläche auf Höhe der Einfahrt nach Amorbach aufgestellten Plakat zu schaffen. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 600 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Bad Rappenau-Bonfeld: Kasse von Hofladen erneut aufgebrochen Bereits zum wiederholten Male wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag die Kasse eines Hofladens in Bonfeld aufgebrochen. Zwischen 21 Uhr am Samstag und 10 Uhr am darauffolgenden Morgen wurde die Kasse des Hofladens in der Straße "Treulosweghöfe" mit brachialer Gewalt geöffnet und das Bargeld entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

A81/A6: Doppelter Rauschgiftfund durch Verkehrspolizei Am Montag konnten Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg auf den Autobahnen in ihrem Zuständigkeitsbereich gleich bei zwei Verkehrsteilnehmern Drogen sicherstellen. Gegen 15:20 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte auf der Autobahn 81 bei Mundelsheim den 28-jährigen Fahrer eines Mercedes sowie dessen Fahrzeug. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Polizisten den Geruch von Marihuana, ausgehend von dem Pkw, wahr. Da der Mercedes-Fahrer einer freiwilligen Nachschau in seinem Fahrzeug nicht zustimmte, wurde diese richterlich angeordnet. Bei der folgenden Durchsuchung konnten circa 400 Gramm Haschisch sowie circa 40 Gramm Marihuanablüten aufgefunden und sichergestellt werden. Außerdem führte der Fahrer griffbereit einen Teleskopschlagstock im Handschuhfach mit. Auch dieser wurde beschlagnahmt. Bei der in der Zwischenzeit ebenfalls angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden die Einsatzkräfte erneut fündig und konnten weitere circa 500 Gramm Haschisch sicherstellen. Nur einige Stunden später, kurz nach 21 Uhr, kontrollierte eine weitere Streife des Verkehrsdienstes Weinsberg einen 30-jährigen Audi-Fahrer, welcher zuvor auf der Autobahn 6, zwischen der Anschlussstelle Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg, über eine Sperrfläche überholt hatte. Auch bei dieser Kontrolle fiel ein starker Cannabisgeruch auf, weshalb die Durchsuchung des Fahrzeugs richterlich angeordnet wurde. Die folgenden Maßnahmen beförderten knapp 250 Gramm Cannabisblüten, circa 100 Gramm Haschisch, eine Ampulle Testosteron sowie vermeintliches Dealgeld im mittleren dreistelligen Eurobereich zu Tage. Bei der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten weitere Beweismittel sicherstellen, welche auf einen möglichen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten könnten. Beide Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell