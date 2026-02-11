Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbrüchen gesucht und Unfall mit mehreren Verletzten

Heilbronn (ots)

Buchen: Einbruch und versuchter Einbruch - Wer hat etwas gesehen

In der Nacht von Montag auf Dienstag waren Einbrecher in Buchen unterwegs. Zwischen 17 Uhr am Montag und 8:10 Uhr am nächsten Morgen versuchten der oder die Täter mehrere Fenster eines Gebäudes in der Max-Born-Straße aufzuhebeln, scheiterten allerdings. Der verursachte Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im selben Tatzeitraum öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster eines Marketingbüros in der Carl-Benz-Straße und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden die Büroräume betreten und durchsucht sowie Bargeld entwendet. Auch hier ist die Höhe des entstandenen Sachschadens noch unbekannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Ravenstein-Erlenbach: Zeugen nach Einbruch in Firmengebäude gesucht

Eine unbekannte Person verschaffte sich am frühen Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Firmengebäude in Erlenbach. Gegen 1:15 Uhr gelangte der Täter durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters ins Innere des Gebäudes im Orchideenweg, durchsuchte das Büro und entwendete einen Tresor. Zeugen, die im Bereich des Orchideenwegs verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden

Mudau-Schloßau: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude in Schloßau/Waldauerbach. Zwischen 16 Uhr am Montag und 7 Uhr am darauffolgenden Morgen hebelten die Täter ein Fenster des Hauses in der Mörschenhardter Straße auf und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden in dem Büro mehrere Schubladen geöffnet, nach derzeitigem Kenntnisstand allerdings nichts entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Aglasterhausen: Unfall mit drei Verletzten - Bundesstraße zeitweise gesperrt

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend bei Aglasterhausen. Gegen 22:40 Uhr war eine 48-Jährige mit ihrem VW Passat in der Mosbacher Straße unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße 292 bog die Frau nach links auf diese ein und übersah dabei vermutlich einen aus Richtung Sinsheim heranfahrenden Subaru. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wobei der 38-jährige Subaru-Fahrer, die VW-Fahrerin sowie deren 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Alle Beteiligten mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die B 292 musste im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für circa 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

