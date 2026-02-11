Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigung durch Graffiti, Beschädigung von Wahlplakaten und Betrugsversuch

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim/Weikersheim: Mehrere Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti in Bad Mergentheim und Umgebung - Zeugen gesucht

Am Dienstag wurde das Polizeirevier Bad Mergentheim über mehrere Sachbeschädigungen in Zusammenhang mit Graffiti an Gebäuden und Stromverteilerkästen informiert. Gegen 9 Uhr wurden jeweils in der Igersheimer Straße und im Pfarrgang zwei Stromverteilungskästen mit blauen beziehungsweise lila Aufschriften gemeldet. In beiden Fällen wurde mutmaßlich eine Art Filzstift verwendet. Gegen 9.30 Uhr erlangte die Polizei Kenntnis über zwei weitere Vorfälle, diesmal jeweils mit Sprühfarbe auf der Rückseite eines Firmengebäudes in der Kelterstraße in Weikersheim. Weitere fünf Feststellungen von gleichartigen Beschädigungen folgten gegen 10.30 Uhr. Zwei dieser Feststellungen erfolgten in der Igersheimer Straße in Bad Mergentheim. Dort wurden zwei Rampen des Skateparks beschmiert. Die nächsten beiden Beschädigungen fanden im Kurpark Bad Mergentheim statt. Beim Beschädigten Objekt handelt es sich erneut um einen Stromverteilerkasten, welcher mittels Sprühfarbe beschmiert wurde Der insgesamt neunte Vorfall im Zusammenhang mit Graffiti wurde an einem Gebäude im Erlenbachweg in Bad Mergentheim festgestellt. Die Fassade wurde mit blauer Farbe angesprüht. In keinem der neun Fälle gibt es bislang Hinweise auf den oder die Täter.

Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim-Apfelbach: Pkw in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Am Dienstagabend wurde in Bad Mergentheim-Apfelbach ein Pkw in Brand gesetzt. Das Auto wurde durch den 59-jährigen Besitzer zwischen 19.45 Uhr und 19.55 Uhr unbeaufsichtigt im Sailbergweg abgestellt. In dieser Zeitspanne wurde am Pkw ein Brand entfacht. Das Fahrzeug brannte gänzlich aus. Die Feuerwehr Bad Mergentheim war vor Ort und konnte das Feuer vollständig löschen. Der entstandene Sachschaden liegt Schätzungen nach bei etwa 3.000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht.

Das Polizeirevier Bad Mergentheim führt die Ermittlungen wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, sich unter der unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Tauberbischofsheim: Wahlplakate beschädigt

Lauda-Königshofen: Unbekannte sorgten am Dienstagmorgen in drei Fällen für beschädigte Wahlplakate in Königshofen und Unterbalbach. Der oder die Täter rissen ein Plakat in der Sachsenflurer Straße teilweise von einem Laternenmasten. Ein weiteres Plakat, das in der Hauptstraße an einem Baum hing, wurde ebenfalls zerrissen. Auf dem dritten Plakat wurden die Zähne des abgebildeten Kandidaten mit einem schwarzen und einem blauen Stift bemalt. Besagtes Plakat hing in der Bürgermeister-Kolb-Straße in Unterbalbach. Die Sachbeschädigungen wurden am Dienstag gegen 9.40 Uhr festgestellt.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 entgegen.

Wertheim: Versuchter Betrug - Wer hat etwas gesehen?

Wertheim: Am Dienstagabend versuchten sich zwei bislang unbekannte männliche Personen eine Tankfüllung ihres Pkw zu erschleichen. Gegen 19.30 Uhr sprach ein etwa Mitte 50-Jähriger am Almosenberg in Wertheim zwei junge Erwachsene an. Der Unbekannte bot den Beiden Goldschmuck im Gegenzug für eine Tankfüllung seines Autos an. Der 22-Jährige Mann lehnte direkt ab. Sein 20-jähriger Begleiter hingegen stimmte dem Angebot zunächst zu. Während der 20-Jährige die gebotene Kette mit einem Ring begutachtete, kam ein zweiter Unbekannter hinzu. Der etwa Mitte 30-Jährige bot eine weitere Goldkette zum Tausch gegen eine zweite Tankfüllung an. Als der Heranwachsende dies ablehnte begannen die beiden Unbekannten mit ihm zu verhandeln und zu diskutieren. Nachdem der ältere der beiden Unbekannten getankt hatte, gingen dieser und der 20-Jährige in den Kassenraum der Tankstelle. Dort stieß eine Zeugin hinzu, die den Vorfall mitbekommen hatte und behauptete, dass der Schmuck unecht sei. Daraufhin entstand eine Diskussion auf Rumänisch zwischen der Zeugin und dem Unbekannten. Im Zuge dessen wurde dem Unbekannten mit dem Hinzuziehen der Polizei gedroht, woraufhin dieser zusammen mit dem zweiten Unbekannten in ihrem zuvor vollgetankten Pkw davonfuhren. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Audi mit mutmaßlich ausländischer Zulassung. Der unechte Goldschmuck verblieb bei dem Heranwachsenden. Die offene Tankrechnung wurde nicht durch die Unbekannten beglichen. Bei dem 20-Jährigen entstand kein finanzieller Schaden.

Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

